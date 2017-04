Países americanos votam sobre decisão de Supremo Tribunal da Venezuela

A Bolívia anunciou "apoiar incondicionalmente" o governo de Nicolas Maduro.



Colômbia, Argentina, Chile, Brasil, Peru, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Canadá e Estados Unidos constam entre os países da região que manifestaram a sua preocupação face à decisão do Supremo Tribunal venezuelanoA Bolívia anunciou "apoiar incondicionalmente" o governo de Nicolas Maduro.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





16.7%

16.7% 83.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito





16.7%

16.7% 83.3% Muito satisfeito pub

A Organização de Estados Americanos (OEA) vai votar na segunda-feira uma resolução em que declara a decisão do Supremo Tribunal da Venezuela uma "alteração da ordem constitucional".O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela decidiu na quarta-feira à noite assumir o poder legislativo da Assembleia Nacional (parlamento), controlada pela oposição ao Presidente venezuelano, Nicolas Maduro.O conselho permanente da OEA vai reunir-se na segunda-feira, às 14:00 (19:00 em Lisboa), na sede da organização, em Washington, a pedido de 20 países, de acordo com um comunicado oficial publicado na sexta-feira à noite, no 'site' da OEA.