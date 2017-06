Organização dos Estados Americanos votam na resolução sobre crise na Venezuela

A nova proposta será submetida a votação, depois de a ministra dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Delcy Rodríguez, terminar a sua intervenção acerca da rejeição do seu governo a que a OEA se pronuncie sobre a crise no país.Os dois textos apresentados só coincidiam no pedido de um canal humanitário, um novo diálogo entre governo e oposição e promover a formação de um grupo de países que acompanhe esses esforços.A declaração do grupo impulsionador do encontro -- liderado por países como o México, os Estados Unidos, o Perú e o Canadá -- pedia a Maduro "a dissolução" da Assembleia Constituinte "no formato em que está concebida atualmente", a libertação dos "presos políticos" e um calendário eleitoral com observação internacional.Além disso, pedia a suspensão de "todos os julgamentos de civis por tribunais militares" e "o fim imediato dos atos de violência" que advenham "de qualquer uma das partes".Para ser aprovado um texto na reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros é necessário o voto de 23 países, dois terços dos 34 estados representados na reunião (todos os do continente, à exceção de Cuba).A Assembleia-Geral da OEA é inaugurada esta segunda-feira à noite pelo presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, e decorrerá até quarta-feira.