Organização Mundial de Saúde retira cargo a Robert Mugabe

Tinha sido nomeado embaixador da Boa Vontade

Por Daniela Rebouta e Ricardo Ramos | 08:50

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anulou ontem a nomeação do presidente do Zimbabwe, Robert Mugabe, como embaixador da Boa Vontade, após as críticas internacionais contra a escolha de um líder autocrático para o prestigiado cargo.



Mugabe, que tem 93 anos e está no poder há três décadas, foi nomeado na semana passada pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, como embaixador da Boa Vontade devido ao seu trabalho na "promoção do acesso à saúde".



A decisão chocou a comunidade internacional, com vários países e ativistas a recordarem que Mugabe foi várias vezes alvo de sanções por causa das violações de direitos humanos cometidas pelo seu regime.



Frisaram igualmente que o sistema de saúde do Zimbabwe está em colapso, os médicos têm salários em atraso, não há medicamentos e o próprio Mugabe recebe tratamento médico no estrangeiro.