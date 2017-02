Organização Mundial de Turismo diz que decreto de Trump vai afetar o setor nos EUA

Ao contrário do que pensam os seus mentores, o bloqueio "vai conduzir a crescentes tensões e ameaças", considerou o líder da organização, o jordano Taleb Rifai.



Acrescentou que "a imagem de um país que impõe bloqueios às viagens de uma forma hostil como esta" afetará potenciais visitantes em todo o mundo e "arrisca-se a fazer cair a procura de viagens para os Estados Unidos".



Na sexta-feira, o Presidente norte-americano assinou uma ordem executiva que proíbe a entrada a todos os refugiados durante 120 dias, assim como a todos os cidadãos de sete países de maioria muçulmana (Síria, Líbia, Sudão, Irão, Iraque, Somália e Iémen) durante 90 dias.



Os cidadãos daqueles sete países que possuem uma autorização de residência permanente ('green card') nos Estados Unidos "não são afetados", disse no domingo ao canal NBC o chefe de gabinete da Casa Branca, Reince Priebus, adiantando, no entanto, que poderão ser submetidos a interrogatórios aprofundados à sua chegada ao país.



A decisão de Trump, acrescentou a organização com sede em Madrid, é "contrária aos princípios de liberdade de viagem" e vai "prejudicar os imensos benefícios que o setor do turismo traz para o crescimento da economia e para a criação de emprego", acrescentou a agência.Ao contrário do que pensam os seus mentores, o bloqueio "vai conduzir a crescentes tensões e ameaças", considerou o líder da organização, o jordano Taleb Rifai.Acrescentou que "a imagem de um país que impõe bloqueios às viagens de uma forma hostil como esta" afetará potenciais visitantes em todo o mundo e "arrisca-se a fazer cair a procura de viagens para os Estados Unidos".Na sexta-feira, o Presidente norte-americano assinou uma ordem executiva que proíbe a entrada a todos os refugiados durante 120 dias, assim como a todos os cidadãos de sete países de maioria muçulmana (Síria, Líbia, Sudão, Irão, Iraque, Somália e Iémen) durante 90 dias.Os cidadãos daqueles sete países que possuem uma autorização de residência permanente ('green card') nos Estados Unidos "não são afetados", disse no domingo ao canal NBC o chefe de gabinete da Casa Branca, Reince Priebus, adiantando, no entanto, que poderão ser submetidos a interrogatórios aprofundados à sua chegada ao país.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Organização Mundial de Turismo condena o decreto da administração do Presidente Donald Trump que bloqueia a entrada de cidadãos de sete países de maioria muçulmana, considerando que vai prejudicar o turismo nos Estados Unidos.O bloqueio temporário à entrada nos Estados Unidos de cidadãos da Síria, Iraque, Irão, Sudão, Líbia, Somália e Iémen - feito por ordem executiva da nova administração - levantou um coro de protestos tanto dentro dos Estados Unidos como no exterior.Num comunicado, a Organização Mundial do Turismo expressou a sua "profunda preocupação e forte condenação" quanto à medida.