Organização pró-marijuana quer distribuir 'charros' na posse de Trump

Um dos responsáveis da DCMJ, Adam Eidinger, afirmou que é legal distribuir cigarros de marijuana desde que esta seja feita em território do District of Columbia (D.C.). Para preparar as cerimónias de tomada de posse, a presidência dos Estados Unidos encarrega um comité de assinalar que terrenos (neste caso da cidade de Washington D.C.) vão ser usados e que, consequentemente, passam a ser considerados território federal.Nas cerimónias de tomada de posse de Barack Obama, em 2009 e 2013, o comité presidencial reservou (como território federal) todo o Memorial Lincoln, o espelho de água em frente ao Monumento Lincoln e grandes áreas do National Mall. Também foram "requisitados" o Parque Lafayette, nas imediações da Casa Branca, e o Parque Ellipse, em frente à Casa Branca.Os manifestantes terão de levar em consideração que terrenos são federais porque nos Estados Unidos pode-se ser preso por fumar marijuana nestes locais.Adam Eidinger explicou que a DCMJ quer enviar a mensagem ao governo federal para que legalize o uso de cannabis.Os defensores do uso da marijuana estão preocupados com a nomeação do senador Jeff Sessions, do Alabama, como Procurador-Geral (na prática o ministro da Justiça norte-americano), uma vez que Sessions tem um historial de oposição à legalização desta droga.