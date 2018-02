Os gadgets sempre foram caros. Não acredita? O primeiro micro-ondas custava mais de 9 mil euros

Site ajustou valor original de vários produtos aos preços atuais.

Por José Carlos Marques | 18:16

Produto Preço Atulizado em Euros Relógio Digital (Hamilton Pulsar Time Computer, 1972) 10059 Forno Micro-Ondas (Tappan RL-1, 1955) 9652 Telemóvel (Motorola DynaTAC 8000x, 1984) 7778 Computador Mac (Macintosh, 1984) 4891 Leitor de Vídeo VHS (JVC Vidstar, 1977) 4371 Computador PC (MITS Altair 8800 [assembled], 1975) 2381 Calculador de Bolso (Busicom LE-120A "Handy", 1971) 1972 Comando para TC (Zenith Space Command, 1956) 1909 Calculadora científica (HP-35, 1972) 1901 Máquina de atender chamadas (PhoneMate Model 400, 1971) 1487 Leitor de CD (Sony CDP-101, 1982) 1424 Leitor de MiniDisc (Sony MZ-1, 1992) 1060 Leitor de DVD (Panasonic DVD A300, 1997) 747 Motorola RAZR (considerado o primeiro smartphone) (2004) 639 iPhone (4GB, 2007) 478 Consola de Jogos (Magnavox Odyssey, 1972) 474 iPod (5GB iPod, 2001) 448 Walkman (Sony TPS-L2, 1979) 409 Kindle (2007) 379 Rádio transistor (Regency TR-1, 1954) 370 Leitor de MP3 (MPMan F10, 1998) 307 Consola Portátil (Nintendo Game Boy, 1989) 144

Quando, em setembro a Apple anunciou o lançamento do novo iPhone X a um preço acima dos mil dólares (e bem acima dos mil euros em Portugal), muitos utilizadores esboçaram um protesto pelo preço demasiado elevado. Aliás, o preço será uma das razões para a empresa ter recentemente decidido descontinuar o modelo, que se revelou um fiasco de vendas.Mas, na era da tecnologia que se torna obsoleta ao fim de seis meses, convém recordar uma máxima que permanece imutável há décadas - um novo gadget é sempre caro. O site Quartz lembra este facto com números concretos e foi atualizar para a atualidade os preços originais de produtos que hoje são banais em todas as casas.Para demonstrar que, por exemplo, o primeiro relógio digital a chegar ao mercado custava o equivalente a 10 mil euros atuais. Ou que o primeiro forno micro-ondas, de 1955, custava o equivalente a 9,6 mil euros de hoje.Confira a lista e surpreenda-se com os preços originais dos gadgets na altura em que chegaram ao mercado, atualizados para o seu valor em 2018.