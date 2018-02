Os rostos do massacre em escola dos EUA

Jovem de 19 anos matou 17 pessoas a tiro e fez 14 feridos.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 12:06

Terá sido por uma crise amores que Nikolas Cruz, ex-aluno do liceu Stoneman Douglas, na Flórida, entrou na antiga escola que frequentou e disparou indiscriminadamente sobre alunos, professores e auxiliares. O jovem, de 19 anos, matou 17 pessoas e deixou 14 feridas, algumas em estado crítico. Numa altura em que é desvendado o passado violento e a obsessão de Nikolas com armas, já se conhecem as identidades de todas as vítimas do massacre.





Jaime Guttenberg

Tinha 17 anos e era aluna daquela escola, que o irmão também frequentava. Os pais, Fred e Jennifer, tentaram saber como estavam os filhos nas redes sociais logo após o ataque. Jesse, o irmão mais novo de Jaime, conseguiu fugir. A jovem foi atingida mortalmente.

"Perdemos a nossa menina num violento tiroteio na escola. Sinto-me arrasado a escrever isto, toda a família tenta encontrar uma maneira de enfrentar esta situação", escreveu o pai da jovem no Facebook.





Alyssa Alhadeff

A família de Alyssa Alhadeff está "de coração partido". A menina de 15 anos foi uma das vítimas mortais do massacre. A imagem da jovem foi amplamente divulgada na altura em que os pais e encarregados de educação procuravam pelos menores desaparecidos. Foi uma prima, Melissa, que confirmou que Alyssa tinha morrido.



Nicholas Dworet

Tinha 18 anos e era um nadador promissor, que pertencia à equipa de natação local. A namorada de Nicholas, Daria Chiarella, homenageou o namorado com uma fotografia. "Desculpa, perdoa o que te fizeram. Todos nós te vamos amar muito, para sempre", escreveu.



Meadow Pollack

Foi o pai da jovem de 18 anos que confirmou a morte de Meadow Pollack nas redes sociais. Os amigos não demoraram a prestar homenagens. "Rezemos todos pela família e pela alma de uma menina maravilhosa", escreve um amigo da norte-americana no Facebook.







Cara Loughran

A menina de 14 anos é uma das vítimas mais jovens do massacre. "Cara, voa com os anjos e surpreende-te. Sempre te amámos e vamos celebrar a tua vida sempre", escreve um vizinho de Cara Loughran nas redes sociais.

A família procurou apoio na igreja que costuma frequentar e foi a instituição que confirmou o falecimento da menor.



Gina Montalto

Tinha 14 anos. Um amigo e vizinho partilhou a imagem de Gina nos momentos de pânico após o tiroteio e a mãe, mais tarde, veio a confirmar a morte da própria filha.





Joaquin Oliver

Era venezuelano e tinha 17 anos. Tinha ido para os EUA com a família aos três anos de idade e tinha-se tornado cidadão norte-americano há pouco mais de um ano.

Foi a namorada do jovem, Victoria González, que confirmou a morte de Joaquin.





Martin Duque

"Não há palavras para descrever a minha dor", escreveu o irmão de Martin Duque nas redes sociais, confirmando a morte do jovem. Martin tinha apenas 14 anos.



Luke Hoyer

Luke estava no terceiro piso da escola quando foi atingido. Acabou por não sobreviver ao massacre. Tinha 15 anos. "Isto devastou a nossa família e estamos todos chocados e incapazes de acreditar, nossos corações estão partidos, Luke era um ser humano bonito e muito amado", escreve o tio do adolescente.



Alaina Petty

Foi uma tia de Alaina que confirmou a morte da jovem no massacre. "Não há nenhum hashtag para um momento como este. Só há tristeza nos nossos corações, que estão com as vítimas e com as famílias afetadas por esta tragédia", escreveu a mulher. Alaina tinha 14 anos.





Carmen Schentrup

Era uma jovem prodígio e aluna de excelência. Tinha sido semifinalista no Prémio Nacional do Mérito de 2017, tendo sido considerada uma das melhores alunas das escolas dos EUA. Carmen tinha 16 anos.





Alex Schachter

Alex tinha 14 anos e tocava trombone na banda da escola. "Será sempre lembrado como um menino doce, que fazia tudo para deixar os pais felizes", escreveu o pai do menor nas redes sociais. O irmão de Alex também andava na mesma escola, mas não foi ferido no massacre.





Peter Wang

O menino, de apenas 15 anos, foi visto antes de morrer a segurar as portas dos corredores escola, para que as pessoas pudessem fugir. Foi um primo que confirmou a morte do adolescente às mãos de Nikolas.





Helena Ramsey

Foi das primeiras vítimas confirmadas pelas autoridades. Helena Ramsey tinha 17 anos e a família descreve-a como "inteligente, amável e atenciosa". Era uma aluna dedicada e tinha muito boas notas.





Scott Beigel

O professor de Geografia, de 35 anos, tentou salvar os alunos do terror. Scott abriu as portas da sala para que os estudantes pudessem fugir e acabou atingido por Nikolas. "Obrigado por essa energia, e por tudo o que deste às nossas vidas", escreveu um dos alunos salvos pelo professor.





Aaron Feis

Outro dos heróis no meio da tragédia. O ajudante do treinador de futebol da escola, Aaron Feis, deu o corpo às balas apontadas aos alunos. Aaron, de 37 anos, morreu a proteger os menores. "Morreu como um herói", afirma a escola.

O norte-americano era muito querido dos alunos daquele liceu. Foi a primeira vítima confirmada pelas autoridades.





Chris Hixon

Tinha 49 anos e era o diretor de Atletismo da escola. Esteve a combater no Iraque, em 2007 e pertencia agora a uma associação nacional de treinadores de atletismo.