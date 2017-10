Os vídeos dos momentos de tensão na Catalunha

Mais de 400 feridos em dia de confrontos entre manifestantes e a polícia nacional.

01.10.17

A Catalunha viveu, este domingo, momentos de grande violência entre manifestantes e a Polícia Nacional Espanhola. Confrontos nas ruas de várias cidades da região e mais de 400 feridos foram um resultado de um dia muito tenso.A Polícia Espanhola chegou mesmo a ter de fugir do povo em Girona.Os populares perseguiram os agentes e arremessaram-lhes várias pedras fazendo com que os membros do corpo de intervenção corressem para os veículos para se refugiar.Outro dos momentos de elevada apreensão ocorreu durante um 'encontro' da Guardia Civil Espanhola com os Mossos d'Esquadra - a polícia regional da Catalunha.Elementos das duas forças defrontaram-se num frente-a-frente com uma acesa troca de palavras.De Barcelona chegam imagens de pessoas que conseguiram votar no referendo para a independência catalã.Num local da cidade uma multidão construiu mesmo uma barricada para impedir a entrada da Guardia Civil no local e o consequente encerramento da assembleia de voto.Nas ruas, foi possível ver um forte dispositivo policial. Várias pessoas chegaram mesmo a levar flores - entre elas cravos - para as manifestações, uma imagem que se repetiu durante o dia, um pouco por toda a região.Também em Barcelona houve momentos de elevada tensão entre elementos da Polícia Espanhola e populares.Os confontos físicos que ocorreram nesta que é a principal cidade da Catalunha são espelho do que ocorreu um pouco por toda a região.A polícia chegou mesmo a disparar balas de borracha sobre os manifestantes.Um deles foi atingido no olho e foi operado durante o dia deste domingo.