Oscar Pistorius recorre ao Constitucional para diminuir pena

Atleta foi condenado a 13 anos de prisão pelo homicídio da namorada.

19.12.17

O campeão paraolímpico sul-africano Oscar Pistorius apresentou um recurso ao Tribunal Constitucional sobre a pena de 13 anos de prisão a que foi condenado pelo homicídio da sua namorada, disse esta terça-feira a advogada da família da vítima.



No final de novembro o atleta, com as duas pernas amputadas, viu a sua pena passar de seis para 13 anos na sequência de um recurso do Ministério Público.



Segundo o portal noticioso eNCA, Pistorius recorre agora ao Constitucional por considerar que o Tribunal ignorou as circunstâncias atenuantes do homicídio e pede que se reponha a anterior sentença de seis anos, dos quais já cumpriu mais de dois.



Oscar Pistorius matou a modelo Reeva Steenkamp com quatro tiros disparados contra a porta da casa de banho da sua casa em fevereiro de 2013. Sempre alegou pensar que disparava contra um ladrão.



"Nós respeitamos a lei. Oscar Pistorius tem o direito constitucional de recorrer da sua condenação. A justiça deve seguir o seu curso", declarou Tonia Koen, advogada da família Steenkamp, à agência France-Presse.



Pistorius cumpre a sua pena na prisão de Atteridgeville, perto de Pretoria, adaptada para pessoas com deficiência.



No início de dezembro ficou ligeiramente ferido numa rixa relacionada com a utilização de um telefone público no estabelecimento prisional.