OSCE anuncia ter sido vítima de um grande ciberataque

O jornal afirma que, de acordo com os dados fornecidos por uma agência de serviços de informações ocidental, a Rússia poderá estar por detrás deste ataque, algo que a própria OSCE não confirmou hoje."Como em todos estes casos, não é possível determinar com 100% de certeza a identidade dos atacantes", limitou-se a dizer a porta-voz.O funcionamento da OSCE, especializada em missões de paz e segurança na Europa e na Ásia Central, não chegou a ser afetado pelo incidente, garantiu a mesma fonte."A OSCE pôde funcionar, já que a rede dos seus computadores não foi interrompida pelo ataque", precisou a porta-voz da organização de que são membros países como Rússia, Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido.Segundo o Le Monde, o responsável pelo ataque será o grupo de 'hackers' russos APT28, o mesmo que alegadamente atacou em outubro os servidores do Partido Democrata norte-americano, antes das últimas eleições presidenciais.A OSCE, cuja presidência rotativa passa este fim de semana da Alemanha para a Áustria, é uma organização que tem raízes no diálogo entre os blocos em confronto na Guerra Fria.É o único fórum internacional, além da ONU, em que atualmente estão a Rússia e a Ucrânia, países em conflito devido ao movimento separatista pró-russo no leste da Ucrânia e à anexação pela Rússia da península ucraniana da Crimeia em 2014.Centenas de observadores da OSCE estão na Ucrânia a supervisionar o frágil cessar-fogo entre as duas partes.