Oxfam encobriu abusos sexuais

ONG ignorou denúncias de chefe de segurança.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:22

O escândalo que envolve a Oxfam ganhou esta terça-feira novas proporções. A antiga chefe de segurança da ONG britânica, Helen Evans, afirma que enquanto esteve no cargo, de 2012 a 2015, cerca de 10% dos empregados no Reino Unido e outros países, muitos deles menores, denunciaram abusos sexuais por parte de colegas ou chefes.



As denúncias, contudo, foram ignoradas, e a sua insistência em solucionar os casos levou a que fosse demitida.



Estas revelações surgem dias depois de o ‘The Times’ noticiar que os enviados da Oxfam fizeram orgias com prostitutas, algumas delas menores, em 2011, no Haiti, durante o auxílio às vítimas do sismo de 2010 que matou mais de 200 mil pessoas.



Ante o escândalo, o governo britânico ameaçou cortar o financiamento à Oxfam e o presidente haitiano, Jovenel Moise, condenou "a situação vergonhosa" e frisou que não aceitará apoio de ONG que exploram as populações.