Pacahuara à beira da extinção com apenas 4 membros

A mulher faleceu devido a um cancro no estômago, segundo a agência de informação ANF, deixando vivos apenas quatro representantes do seu povo, todos membros da sua família."Baji era uma das últimas mulheres contactáveis, ao percorrer a floresta de maneira itinerante, e que ainda estava viva. Infelizmente, morreu em 31 de dezembro", acrescentou.Os Pacahuaras, que chegaram a ter mais de 40 mil membros, são uma das 36 etnias indígenas identificadas na Bolívia. Vivem da caça, pesca e agricultura.As migrações e os casamentos interétnicos com os Chacobo, uma outra etnia ameríndia, fizeram descer lentamente os seus númerosNa Bolívia, os Quechuas e os Aymaras são os povos indígenas mais numerosos, representando cerca de 50% da população de mais de 10 milhões de habitantes.