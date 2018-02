Paciente é morto com 15 tiros dentro de ambulância à porta do hospital

Incidente provocou o pânico generalizado junto à unidade hospitalar.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:29

Um paciente que estava dentro de uma ambulância parada à porta do Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, bairro da zona oeste da cidade brasileira do Rio de Janeiro, foi executado ao início da madrugada deste domingo com pelo menos 15 tiros de armas de guerra disparados à queima-roupa.



Quatro criminosos participaram no crime e fugiram logo de seguida no meio do pânico generalizado entre todos aqueles que assistiram ao assassinato e se deitaram no chão com medo de serem atingidos por projécteis.

A vítima, identificada pela polícia como Mikael Barbosa da Cruz, ia ser transferida para o Hospital Salgado Filho, para se submeter a uma delicada neurocirurgia. Assim que os para-médicos colocaram o paciente dentro da ambulância, estacionada junto a uma porta lateral do hospital, um carro apareceu de repente, parou na frente da viatura para impedir que esta saísse e de dentro do veículo saíram quatro homens armados com fuzis de guerra.

Eles ordenaram ao motorista que saísse da ambulância e abriram a porta de trás do veículo de socorro, onde estavam o paciente e uma enfermeira. Os bandidos ordenaram à profissional de saúde que se virasse de costas e depois crivaram o homem de balas.

Até à tarde deste domingo, a Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro ainda não tinha divulgado detalhes sobre a execução, nem o provável motivo do crime.



Na rua onde a execução ocorreu, e onde ficam snack-bares onde estavam funcionários do hospital e familiares de pacientes internados, demorou para as pessoas se recobrarem do susto, pois inicialmente não se sabia para onde os criminosos estavam a atirar e quem queriam realmente atingir.

O fim de semana foi muito violento na cidade do Rio de Janeiro, sucedendo-se ataques de criminosos e confrontos entre estes e a polícia. Pelo menos 16 pessoas foram baleadas nessas acções, oito das quais morreram.