Pacientes plantavam droga no quarto do hospital onde estavam internados

Homens esconderam cannabis no meio de outras plantas.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 12:47

Três homens que estavam internados no mesmo quarto de um hospital da cidade brasileira de Campos do Jordão, na região serrana de São Paulo, para se tratarem de tuberculose foram detidos e levados pela polícia depois de se descobrir que a alegada paixão deles por plantas tinha um motivo muito menos inocente do que o suspeitado.Nos quatro vasos que eles tinham no quarto do hospital estavam plantados no meio de outras plantas quatro pés de cannabis.

Os homens tinham dado entrada no hospital para um tratamento longo e pediram e foram autorizados a, supostamente, embelezar o quarto deles com vasinhos de plantas, para deixar o ambiente hospitalar menos frio e desagradável. Só que, esta semana, enfermeiras que atendiam os três perceberam que, no meio de outras plantas, tinham nascido e se desenvolviam rapidamente o que parecia, e cheirava, como pés da planta de onde se extrai a marijuana.

As enfermeiras deram o alerta à direcção do hospital, e a polícia foi chamada. Os três pacientes foram ouvidos na esquadra, autuados por posse de droga em quantidade não permitida e depois, pelo seu estado de saúde, voltaram para o quarto do hospital, agora sob vigilância cerrada e sem os decorativos vasinhos que tanto queriam ter por perto, e, quando tiverem alta, terão de se explicar à justiça.