Pacote suspeito encerra metro e shopping em Berlim

Em atualização



Um porta-voz da polícia no local referiu que o incidente não está relacionado com o atentado terrorista da passada segunda-feira.Os edifícios em causa vão reabrir ao público ainda durante esta tarde.Em atualização

Uma parte do metro de Berlim e um centro comercial da capital alemã foram encerrados esta quinta-feira à tarde como medida de segurança, após ter sido encontrado um objeto suspeito na praça de Prenzlauer.O alerta duraou durante várias horas e foi levantado ao início da tarde desta quinta-feira, depois de as autoridades terem verificado que não havia nenhum engenho explosivo.O jornal alemão BZ veio entretanto anunciar que o objeto em causa é uma mala de plástico cor de rosa, deixada no centro comercial que foi encerrado.