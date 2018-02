Pacote suspeito lança alerta no Parlamento britânico

Polícia londrina está a investigar "incidente".

13:28

Em atualização

A polícia londrina está a investigar um "incidente" no interior do Parlamento britânico, onde terá sido encontrado um "pacote suspeito".Segundo o jornal Daily Mail, é possível ver muitos polícia perto da zona principal deste edifício público.Desconhecem-se mais pormenores para já, uma vez que as autoridades ainda estão a investigar o sucedido.Uma fonte oficial do Parlamento confirmou, no entanto, que "a polícia está neste momento a investigar um incidente no interior da propriedade parlamentar".O Palácio de Westminster não foi, até ao momento, evacuado. A área onde, em março, aconteceu um ataque terrorista também está aberta e as pessoas circulam com normalidade nesta zona próxima do rio Tâmisa.