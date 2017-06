A zona comercial no Ashton Retail Park, em Manchester, no Reino Unido, foi evacuada devido a um pacote suspeito. O alerta foi dado por volta das 11h00 desta quarta-feira.



A polícia de Manchester está a investigar juntamente com uma equipa de minas e armadilhas. Apesar do aparato as autoridades já vieram garantir que não haverá risco para a população.



Em atualização

