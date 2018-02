Padre filmado a consumir drogas enquanto vê pornografia

"Prefiro prostitutas" diz o homem de 64 anos no vídeo.

Está instalado o escândalo: um padre inglês de 64 anos foi filmado a consumir várias drogas enquanto vê pornografia e diz "Sou um homem muito feliz".

As imagens, divulgadas pelo The Sun, mostram o vigário Stennet Kirby a fumar um cachimbo com crack e a consumir cocaína com um amigo, na casa do pároco que é paga pela igreja.

"Sou um homem muito feliz. Adoro isto. Ficou todo excitado quando tenho isto e estou a ver pornografia", ouve-se o padre dizer ao amigo. Os dois discutem o consumo de drogas e falam de mulheres.

Com termos bastante impróprios, o padre refere-se a várias atividades sexuais que levou a cabo com prostitutas. "Quem me dera arranjar uma agora. Mas só tenho 15 euros", diz o vigário Stennet ao amigo, afirmando que prefere prostitutas a ter uma relação estável.

"Só dão problemas e dores de cabeça, foi o que te disse sobre as mulheres", diz o sacerdote.

Depois da divulgação das imagens o problema do vigário, que estava na paróquia de West Ham, em Londres, desde 2007, foi explicado aos fiéis na missa deste domingo.

Stennet Kirby vive numa casa da Diocése de Chelmsford, avaliada em mais de 1,5 milhões de euros. A Igreja Anglicana já de pronunciou sobre o caso e garante que está a investigar o conteúdo das imagens. "Estamos a tratar este assunto de forma muito séria", afirmou uma porta-voz da igreja.