Página da Internet segue percurso do Pai Natal em todo o mundo

Um rastreador online do Pai Natal, feito por uma agência de Defesa americana e canadiana, traçou este sábado o percurso feito em todo o mundo pelo velho de barbas e pelas suas prendas, cumprindo uma tradição desta época.



Desde 1995 que, na véspera de Natal, o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD) acompanha a viagem anual de São Nicolau para entregar presentes às crianças.



A página de Internet interativa, em três dimensões, mostra por onde o Pai Natal passou, permitindo aos utilizadores obter informações sobre os lugares visitados.





Os dados estão disponíveis em oito línguas, nomeadamente a portuguesa, e também podem ser seguidos na rede social twitter, em @NoradSanta.A página mostra o Pai Natal com a sua tradicional roupa vermelha e branca, a conduzir um trenó vermelho que vai recebendo etiquetas diferentes para indicar qual o país a ser sobrevoado no momento.Ao mesmo tempo, um contador assinala o número de presentes entregues até agora - quase 1,4 mil milhões até 15:30, altura em que o Pai Natal se aproximou de Geraldton, na Austrália, mostrou o site do NORAD.Depois de deixar o Pólo Norte de manhã cedo, o Pai Natal passou na Rússia, China e Japão antes de se dirigir para as Filipinas e Austrália.A tradição de rastreamento do NORAD começou quando um anúncio num jornal do Colorado (Estados Unidos) publicou um número de telefone para as crianças ligarem ao Pai Natal que, erradamente, as conduziu para a linha direta daquela agência.Para evitar desapontar os mais novos, o diretor da NORAD na altura, Harry Shoup, ordenou à sua equipa que verificasse o radar para saber onde o Pai Natal estava e atualizar as crianças sobre a localização.Quando não está a espalhar a magia do Natal, a NORAD conduz operações de controlo aeroespaciais e marítimas.