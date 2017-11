Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai agita bebé até à morte 15 dias depois de a adotar

Homem mantinha uma relação homossexual e era instrutor de fitness.

13:01

Um instrutor de fitness foi considerado culpado, esta segunda-feira, por agitar até à morte a filha adotiva de 18 meses, em Cardiff, no País de Gales.



Matthew Scully-Hicks, de 31 anos, tinha adotado Elsie Scully-Hicks 15 dias antes de a agitar e a atirar contra uma parede, provocando a sua morte.



O homem, que mantinha uma relação homossexual com Craig, de 36 anos, negou ter assassinado a menina mas os juízes declararam-no culpado.



A menina foi agredida em casa e acabou por morrer no Hospital Universitário de Cardiff, depois dos médicos confirmarem que a bebé apresentava lesões graves na cabeça.



"Não foi a primeira vez que Matthew atacou a menina, nem foi a primeira vez que a lesionou gravemente", disse o juiz Lewis.



O homem chegou mesmo a enviar mensagens ao marido a dizer que a pequena Elsie tinha um ar "psicótico" e que o diabo estava "vestido de bebé".



Uma vizinha do casal confirmou ainda que chegou a ouvir gritos e o homem a mandar calar a criança.