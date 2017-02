Pai atira-se de janela de hospital com a filha bebé nos braços

Um homem de 27 anos atirou-se de uma janela do quarto andar do Hospital Universitário de la Paz, em Madrid, Espanha, com a filha bebé nos braços. Nenhum dos dois sobreviveu à queda. De acordo com fonte da investigação, o homem cometeu suicídio, com a filha de apenas um ano ao colo, depois de uma discussão com a mulher, mãe da bebé.

De acordo com o porta-voz do Serviço de Emergências, tudo se terá passado esta sexta-feira, pelas 08h50 locais. O homem e a mulher, de origem chilena, tiveram uma discussão acesa e, quando os enfermeiros acorreram ao quarto para intervir, após ouvirem gritos, o pai já se estava a lançar da janela com a bebé.

Ao jornal La Vanguardia, uma enfermeira conta que a bebé estava internada naquele hospital, no Serviço de Pediatria, devido a uma cardiopatia crónica, e tinha acabado de receber alta hospitalar. O homem gritou "Vais pagar-me com o que mais te dói" antes de se atirar da janela.

Os bombeiros ainda tentaram socorrer o pai e a menina, procedendo a manobras de reanimação no local, mas sem sucesso. A mãe ficou em estado de choque e teve que ser assistida por psicólogos, devido a uma crise de ansiedade.

O local foi vedado ao público e as autoridades espanholas já estão a investigar o caso.

