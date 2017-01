Pai com cancro terminal procura família para o filho

Após 9 meses de uma longa batalha contra uma forma de cancro "muito agressivo", Nick Rose, de Foxhole, no Reino Unido, recebeu a trágica notícia: restavam-lhe apenas alguns dias de vida. Apesar das dores e do sofrimento constante em que se encontrava, este pai solteiro deu prioridade absoluta em encontrar uma nova família para o filho Logan, de apenas quatro anos.

Nick Rose passou os últimos dias de vida a tentar garantir que o filho tinha hipóteses de ter um bom futuro e acabou por morrer na semana passada, depois do cancro se metastizar para os pulmões e ossos.

"O Nick era um pai excelente. A mãe do Logan deixou-o sozinho logo depois do nascimento do menino e ele fazia tudo para agradar ao filho. Manteve-se forte como nunca mal soube do cancro e foi muito corajoso durante todo o processo. No final, só queria garantir que o filho tinha uma família adotiva quando ele morresse", conta Amy Crompton, amiga de Nick Rose, ao Mirror.

Com efeito, Logan foi entregue à família adotiva após a morte do pai. Os últimos esforços de Nick compensaram. No entanto, a família do inglês está com dificuldades em pagar as despesas do funeral e quer angariar algum dinheiro para comprar fardas escolares novas para Logan e criar-lhe uma conta poupança.

Amy Crompton e o irmão criaram uma página na plataforma Just Giving e pedem cerca de 1700 euros para fazer face às despesas do funeral de Nick Rose, assim como para "garantir um bom começo de nova vida para Logan".

