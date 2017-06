Pai de duas crianças morre ao arranjar computador

Aron estava noivo de Riana Gretton, de 20 anos. O casal tinha dois filhos, um de quatro anos e outro de 18 meses.

Aron Duplock, de 25 anos e pai de duas crianças, morreu quando tentava arranjar o computador do cunhado. O homem, também ex-soldado, foi vítima de uma descarga eléctrica ao ligar o PC à ficha eléctrica.O britânico, residente em East Sussex, terá sofrido um ataque cardíaco e morrido no local. Paul, o cunhado, ainda fez manobras de reanimação a Aron, mas sem sucesso."O meu mundo desabou. Não quero que ninguém sinta esta dor. Os meus pensamentos estão com todos aqueles que também já perderam um filho, a dor é absolutamente horrenda", disse Viv Stark, a mãe de Aron, citada pelo The Sun.