Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai de menina morta assume que esta sufocou com leite

Homem muda versão da história. Disse que criança tinha desaparecido.

19:52

Wesley Mathews, pai da menina de três anos que morreu em Dallas, no estado norte-americano do Texas, mudou a versão da sua história sobre a morte da criança. Inicialmente, o homem contou às autoridades que tinha colocado Sherin fora de casa - após esta não querer beber leite - e que quando a foi buscar, esta tinha desaparecido. Agora, revelou à polícia que a criança sufocou com a bebida que a obrigou a ingerir.



As informações foram reveladas cerca de duas semanas após o desaparecimento da criança, tendo o homem admitido igualmente ser o responsável pela morte da filha. O corpo da criança foi encontrado no passado domingo num túnel a cerca de 600 metros da casa da família.



A menina, nascida na Índia e adoptada pela família, não queria beber o leite de madrugada e foi obrigada pelo homem. Depois, Sherin "começou a sufocar".



"Ela estava a tossir e a sua respiração diminuiu. Wesley Mathews deixou de sentir o pulso da criança e acreditou que ela estava morta", pode ler-se nos documentos das autoridades, citados pela Reuters.



O pai admitiu ainda ter colocado o corpo fora de casa depois do incidente. Pode agora ser condenado a uma pena de prisão que pode ir até aos 99 anos.