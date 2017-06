Pai mata dois filhos à facada e deixa o terceiro em estado crítico

A mulher de 29 anos tinha estado hospitalizada por alguns dias. Ao regressar a casa, na manhã desta quinta-feira em Altenfeld, no estado alemão da Turíngia deparou-se com o terrível cenário. Os três filhos, de um, três e quatro anos estavam a agonizar no chão, a esvaír-se em sangue. O pai também estava ferido com gravidade.



Os filhos mais novo e mais velho acabaram por não resistir aos ferimentos causados por uma faca. O rapaz de três anos está internado em estado crítico. O autor das agressões será o próprio pai, de 27 anos, que terá tentado matar-se com a mesma faca com que atacouos filhos. Segundo o site do jornal Weld, o homem sobreviveu e está hospitalizado, sob detenção.



As equipas de socorro ainda tentaram salvar as crianças, mas estas acabaram por morrer na casa onde a família vivia.



Os motivos para o ato tresloucado não estão ainda apurados. Vizinhos dizem que o homem já tinha dado sinais de ser violento no passado e, na semana passada, bateu na mãe dos filhos. A polícia investiga o caso, que está a chocar a Alemanha.