Pai muçulmano perdoa e abraça homem que matou o filho

Jovem de 22 anos foi esfaqueado até à morte enquanto entregava pizzas.

O pai de um jovem motorista que fazia entregas de pizzas perdoou e abraçou o homem que lhe matou o filho e que foi condenado a 31 anos de prisão pelo crime. O caso aconteceu no estado de Kentucky, nos EUA, entre Abdul-Munim Sombat Jitmoud, o pai da vítima, e Alexander Relford, o culpado pela morte do jovem.



Salahuddin Jitmound, de 22 anos, estava a entregar pizzas num complexo de apartamentos, em Lexington, em 2015, quando foi surpreendido pela morte. O filho de Abdul-Munim foi esfaqueado após ser interpelado por um grupo de indivíduos. Foi encontrado já sem vida, deitado no chão.



Apesar de três homens terem sido detidos e sujeitos a interrogatório policial, o tribunal considerou que Relford era o único culpado pela morte de Salahuddin, e o verdadeiro cabecilha do assalto.



Durante uma das audiências em tribunal, o pai da vítima disse ao agressor do filho que o perdoava "em nome de Salahuddin e a sua mãe", que faleceu dois anos antes do filho. Abdul-Munim invocou o espiríto do Islão e abraçou o assassino do filho.



"O Perdão é o melhor presente do Islão (...) Não te culpo pelo crime que fizeste. Não estou chateado contigo por teres magoado o meu filho e os seus irmãos. Estou chateado com o diabo, culpo o diabo, por te ter levado a cometer um crime tão hediondo. Não, não te culpo", disse o homem em tribunal.



No final da sessão, Relford, lavado em lágrimas contou aos jornalistas o que o muçulmano lhe tinha dito ao ouvido: "Disse-me para fazer boas ações e para eu ter a certeza de que tinha o perdão de Alá", disse.