Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pai obriga filho de nove meses a fumar um cigarro

Mãe da criança registou o momento com uma fotografia. Homem está a ser investigado.

15:02

Depois de publicar uma fotografia do filho de nove meses de idade, aparentemente a fumar um cigarro, Muzammil, de 36 anos, arrisca uma pena de prisão que pode ir até aos seis meses de cadeia.



De acordo com o jornal Metro, o homem, residente na Indonésia, terá colocado um cigarro na boca do bebé, imagem que a esposa e mãe do menino, de 18 anos, registou através de uma fotografia.



O pai da criança decidiu posteriormente publicar a imagem nas redes sociais. Não foi preciso muito tempo para que a fotografia fosse localizada pelas autoridades indonésias, que abriram rapidamente uma investigação sobre o progenitor.



"Podemos assegurar que o pai colocou o cigarro na boca do bebé, o seu único filho. O suspeito sentou a criança, acendeu o cigarro e segurou-o pelos braços para que não se queimasse", assegurou um dos polícias que está a investigar o caso.



Apesar de na Indonésia não haver nenhuma lei específica que condene o encorajamento de crianças ao consumo de tabaco, a imprensa local estima que o homem será punido por ofensa à integridade infantil. Já a mãe do bebé não se encontra na iminência de ir presa, uma vez que só tirou a fotografia.



Na Indonésia é muito comum a população fumar tabaco, um vício que abrange mais homens do que mulheres.