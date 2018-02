Pai que tatuou cicatriz do filho com cancro deixa mensagem ao menino

Criança morreu no inicio do mês de fevereiro.

19:10

Gabriel Marshall, o menino cuja história emocionou os Estados Unidos, não resistiu à luta contra o cancro e morreu no dia 2 fevereiro. Foi o pai, Josh Marshall, quem deu a notícia no Facebook: "O Gabriel ganhou asas".



No dia em que morreu, Gabriel foi ao médico para uma consulta de rotina. Disse sentir-se muito cansado, mais do que o normal. "Estava com muitas dores na última semana e meia. Chegou a dizer: 'Pai, a minha vida é uma porcaria'", conta Josh.



O pequeno Gabriel, que vivia no Kansas com a família, ficou conhecido quando o pai tatuou a sua cicatriz na cabeça. O menino, que foi operado ao tumor no cérebro em 2015, dizia sentir-se um "monstro" e queixava-se que todas as pessoas olhavam para a sua cicatriz.



"Se as pessoas querem olhar, então podem olhar para nós os dois", disse o pai de Gabriel. Pai e filho ganharam mais tarde uma competição de caridade referente ao cancro infantil.



A "BestBaldDad competion" valoriza os pais que transformam as suas vidas para ajudar os filhos com cancro.



Gabriel e Josh Marshall partilharam a foto das cicatrizes no Instagram e a imagem tornou-se viral. O menino dizia que amava a tatuagem do pai porque os tornava 'gémeos'.