Pais abandonam bebés em barracão fechado a cadeado

Crianças era deixadas sem comida nem água durante todo o dia.

15:59

A polícia resgatou dois bebés, de um e dois anos, que se encontravam fechados dentro de um barracão em Queenstown, na Província do Cabo Oriental, na África do Sul. Segundo os vizinhos, os pais abandonavam as crianças naquele espaço todos os dias ao saírem de casa, para irem trabalhar.

A porta-voz da polícia de Queenstown, Captain Namhla Mdleleni, revelou que as autoridades dirigiram-se ao local após a receção de uma denúncia anónima. "Um polícia partiu o cadeado do portão para conseguir entrar na residência", explicou a mesma. Ambos os bebés encontravam-se com fome e sede no momento do resgate. Segundo as autoridades, os menores eram deixados sem água nem comida todo o dia.

As crianças foram levadas para as instalações do Centro de Apoio à Vítima da esquadra policial. "Com a ajuda de assistentes da segurança social, foram limpas e alimentadas", referiu Mdleleni. Esta ainda fez questão de sublinhar que ambas se encontram saudáveis e em segurança.

O pai, de 35 anos, foi detido pelas autoridades enquanto passeava pela cidade, e a mulher, de 30, entregou-se no mesmo dia. Os progenitores encontram-se agora em custódia policial até ao agendamento da sessão de tribunal, na qual serão julgados pelo crime de negligência e maus-tratos infantis.