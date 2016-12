Pais colocam bebé à venda na noite de Natal

Um bebé com cinco meses foi colocado à venda no site de compra e venda OLX na noite de Natal. De acordo com o Conselho Tutelar de Fortaleza, do Brasil, o anúncio foi colocado pelos próprios pais da criança.

Além do texto "vende-se bebé de cinco meses. Não tenho condições para o criar", o anúncio tinha duas fotos da criança e o vendedor estava identificado como morador do bairro Cocó, em Fortaleza.

A Polícia do Ceará iniciou esta segunda-feira o processo de investigação para descobrir e capturar o responsável pela publicação.

O OLX já lamentou o facto e repudiou a ação dos pais do bebé. De acordo com a empresa, o anúncio esteve no site menos de uma hora e foi removido pelo próprio utilizador.

Em março deste ano, um pai foi preso em Belo Horizonte ao tentar vender o bebé de 28 dias.

