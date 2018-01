Pais das 13 crianças torturadas faziam sexo com desconhecidos

Revelação feita pela tia das crianças que viviam na ‘Casa dos Horrores’.

09:58

David Turpin, o pai das 13 crianças torturadas anos a fio em casa, na Califórnia, planeava encontros de cariz sexual para a mulher com outros homens. A revelação foi feita pela irmã de David, Teresa Robinette, que recorda um caso em particular.

Segundo conta em entrevista, no final da primeira década de 2000 o casal queria "experimentar coisas novas", pelo que abandonaram a igreja que frequentavam, começaram a beber e, a pedido de Louise, David marcava encontros sexuais com desconhecidos na Internet.

"A Louise contou-me que ela e o David tinham falado com um homem na Internet, que era de Huntsville, no Alabama, e que iam a caminho para o conhecerem. Contou-me que ia dormir com ele e que o David concordava com tudo", revela Teresa, acrescentando que foi o marido a levar a mulher ao local onde esta fez sexo com outro homem.

"Eles foram mesmo a Huntsville. O David deixou-a no motel onde ela fez sexo com um desconhecido", afirma a tia das 13 crianças torturadas.

"O mais doentio é que, exatamente um ano depois, ela liga-me para contar que o David a estava a levar para o mesmo motel, para o mesmo quarto onde ela tinha estado com o outro homem para que o David pudesse fazer sexo com ela na mesma cama", disse Teresa durante a entrevista.

A norte-americana também não visitava a família porque não lhe era permitido e garante que não sabia o horror vivido pelos sobrinhos. Segundo conta, o casal tinha fases em que bebia muito e a cunhada, Louise, "teve uma fase em que ligava muitas vezes completamente alcoolizada".

"A Louise não existe para mim. Ela e o David estão mortos para mim", finalizou Teresa, depois de ouvir novos relatos sobre os crimes de que o irmão e a mulher estão acusados.

Os 13 irmãos, com idades entre os dois e os 29 anos, era deixados dias a fio acorrentados num quarto sem casa de banho. Comiam apenas uma vez por dia e só tomavam banho uma vez por mês. Não lhe era permitido sair durante o dia e só à noite é que Louise e David saiam com os filhos à rua. As crianças foram encontradas depois de uma das filhas do casal ter conseguido fugir da ‘Casa dos Horrores’ e ter avisado a polícia.

Os dois encontram-se detidos a aguardar julgamento. Estão acusados de 38 crimes de tortura, maus-tratos e sequestro.



Entretanto, foram divulgadas na Internet as imagens que mostram o momento em que os 13 filhos do casal Turpin são libertados pelas autoridades da 'Casa dos Horrores'.