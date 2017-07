Pais de bebé com doença rara desistem de manter filho vivo

"Acabou-se o tempo. É tarde demais para o Charlie", lamenta casal britânico.

Por Daniela Espírito Santo | 15:12

Recorde-se que Connie e Chris queriam levar o filho aos EUA para uma terapia experimental, mas os tribunais britânicos e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos deram razão aos médicos do Hospital Ormond Street, que alegam não haver tratamento para o bebé.



A sentença autoriza os médicos a desligarem as máquinas que mantêm Charlie vivo e poderá, agora, ser cumprida.

Os pais do pequeno Charlie Gard, um bebé de 11 meses que sofre de uma doença rara, fatal e incurável, desistiram da batalha judicial que travavam para o manter vivo.Depois de organizarem protestos em Inglaterra e de até Donald Trump ter oferecido ajuda , os britânicos Connie Yates e Chris Gard anunciaram esta segunda-feira que iriam negociar com o hospital onde o bebé se encontra internado para estudar formas para Charlie morrer.O anúncio foi feito pelo advogado do casal, esta segunda-feira e surge depois da família ter percebido que os danos sofridos pela criança eram irreversíveis."Acabou-se o tempo. É tarde demais para o Charlie", foi dito.Os "danos irreversíveis" aos músculos da criança foram confirmados por rigorosos exames, garantindo que "o tratamento já não seria bem sucedido"."O Charlie esperou pacientemente por tratamento. Por causa do atraso, a janela de oportunidade que tinha foi perdida", explicou o representante legal da família.Charlie sofre de Síndrome de Depleção Mitocondrial, uma maleita que causa danos cerebrais muito graves e enfraquece os músculos. Apenas 16 pessoas no Mundo têm esta doença.