Chris Gard e Connie Yates querem levar Charlie para os EUA.

10.07.17

pub

Pais lutam pela vida do filho

Os pais do bebé de 11 meses que sofre de uma doença rara, fatal e incurável, e que é mantido vivo artificialmente, organizaram ontem um protesto à porta do hospital Great Ormond Street, em Londres, no Reino Unido.Chris Gard e Connie Yates entregaram uma petição com 350 mil assinaturas, apelando a que sejam autorizados a levar Charlie para os EUA.O caso tem sido discutido em tribunal e os juízes decidiram que as máquinas têm de ser desligadas.