Pais de Maddie com esperança após caso de bebé encontrada 18 anos depois

Kate e Gerry McCann, pais de Maddie, a menina desaparecida em 2007 da Praia da Luz, ganharam nova esperança de encontrarem a filha, ao saberem do caso de Kamiyah Mobley, que foi raptada bebé e encontrada agora, 18 anos depois.

A bebé recém-nascida foi retirada dos braços da mãe em 1998 por uma mulher que se fez passar por enfermeira e que disse à mãe da menina que esta estava "com febre". Tudo aconteceu num Hospital da Florida nos EUA. Kamiyah Mobley foi encontrada com vida esta sexta-feira. A jovem tinha outro nome e não sabia que tinha sido raptada.

Ao saber da notícia da descoberta de Kamiyah, o casal McCann ficou "cheio de esperança", conta um amigo da família ao Daily Mail: "É a notícia que eles sonham receber um dia. É prova de que os sonhos se podem tornar realidade e o facto desta jovem ser encontrada ao fim de tantos anos do seu desaparecimento e mais um exemplo que dá força à Kate e ao Gerry."

Maddie desapareceu do complexo de apartamentos, Ocean Club, no Algarve quando tinha três anos. Hoje teria 13 anos.

No caso de Kamiyah Mobley, a jovem defende a raptora, Gloria Williams, de 51 anos, que a criou e que foi detida quando a jovem foi descoberta. "A minha mãe não é uma criminosa. Ela criou-me com tudo o que eu precisava e queria", escreveu Kamiyah nas redes sociais. A jovem norte-americana foi autorizada a visitar a mãe na prisão, antes desta ser levada da Carolina do Sul para a Florida. "Mãezinha!", gritou a jovem emocionada quando viu Gloria atrás das grades.

Os fundos governamentais para a investigação do desaparecimento de Maddie cessam daqui a três meses, pelo que a polícia inglesa estará a investigar "a última prova-chave, que pode resolver o caso". De acordo com fonte ligada à investigação, acredita-se que Madeleine McCann tenha sido levada e vendida por traficantes de crianças e poderá estar viva algures na Europa ou norte de África.

