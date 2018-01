Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pais de menina vítima de bullying convidam agressores para funeral

Jovem recebia mensagens online.

18:24

Amy Everett, uma menina australiana de 14 anos, suicidou-se no passsado dia 3 de janeiro por ser alvo de cyberbullying. A jovem, que deu a cara pela famosa marca de chapéus Akubra, começou a receber mensagens intimidatórias e tirou a sua própria vida.



Os pais da jovem convidaram os agressores a participarem no funeral da menina para que estes pudessem ver a "devastação que causaram". Deste modo, pretenderam ainda mostrar que a vida de Amy "não foi em vão", chamando a atenção para os perigos a que os jovens estão sujeitos e o quanto sofrem por ser alvo de bullies.



"Esta semana foi um exemplo de como as redes sociais não devem ser usadas", escreveu o pai Tick Everett. "Eu sei que para muitos o suicídio é considerado uma cobardia mas eu garanto que estas pessoas não têm a força que o meu pequeno anjo tinha", acrescentou.



"Se, por acaso, as pessoas que pensaram que era só uma piada e que se sentiram superiores pelo bullying e assédio constantes virem essa publicação, por favor, venham à cerimónia e testemunhem a ruína que criaram", referiu Tick.



A morte de Amy chocou a Austrália.