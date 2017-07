Pais de rapariga que se suicidou em direto aparecem mortos

Ex-namorado de Bruna tentou tirar a própria vida.

Os pais de Bruna Andressa Borges, rapariga brasileira que se suicidou a semana passada em direto no Instagram enquanto quase 300 pessoas assistiam, foram encontrados mortos na sexta-feira, dois dias depois de a filha ter perdido a vida. Também o ex-namorado da jovem terá tentado tirar a própria vida.

Claudineia, de 39 anos, e Márcio, de 45, terão deixado cartas de despedida – o que poderá indicar que as mortes foram programadas e que cada um se terá suicidado, à semelhança do que aconteceu com a filha – mas as autoridades afirmam que ainda é cedo para apurar as causas da morte.

"Os detalhes serão apurados num inquérito que já foi aberto pela Polícia. Vamos abrir um processo administrativo para apurar as circunstâncias das mortes. Só a perícia vai poder confirmar", afirmou o coronel Wellington Valone Barbosa, citado pelo site G1, da Globo.

Bruna, de 19 anos, perdeu a vida na passada quarta-feira. A jovem, que estudava Ciências Sociais, enforcou-se em direto nas redes sociais tendo dado um "aviso" horas antes através do Facebook: "Já viram alguém morrer ao vivo?", escreveu.

Numa outra mensagem, a rapariga tinha ainda escrito que queria viver livre e feliz: "Parece que não dá para ser feliz tendo que agradar a todos e a si mesmo. Peço desculpas aos poucos que me restaram e que tanto me aconselharam, simplesmente não consigo", desabafou.

Os amigos ainda tentaram parar o suicídio ao avisar as autoridades mas estas não chegaram a tempo uma vez que lhes foi dada uma morada errada.

"A princípio, os amigos ligaram para que nós pudéssemos pará-la, mas deram o endereço errado. Nesse local ninguém sabia informar onde ela morava agora. Infelizmente, não chegamos a tempo devido a este desencontro", disse ao G1 o major Cláudio Falcão.