Pais escondem gravidez e matam filho bebé

Recém-nascido foi enterrado num cemitério dentro de uma caixa de sapatos.

10:57

Um casal está a ser acusado de matar à fome e à sede o filho recém-nascido de apenas quatro dias, em Thornbank East, Bolton, no Reino Unido. Os pais esconderam o nascimento e a morte do bebé de quase todas as pessoas do seu círculo familiar e dos amigos mais íntimos. O corpo do bebé foi enterrado num cemitério dentro de uma caixa de sapatos.

Segundo a imprensa britânica, Anthony Clark de 35 anos, e Catherine Davies, de 25, foram formalmente acusados do assassinato do filho recém-nascido, que morreu em agosto do ano passado. Os pais "negaram comida adequada e líquido" ao bebé, visto que, segundo o tribunal, quando iam ao supermercado, apenas compravam comida para eles.

Segundo o juiz do tribunal de Manchester, Clark confessa que o casal ocultou o nascimento da criança, enquanto Davies nega que isso tenha acontecido. Quanto ao assassinato, ambos contestam o crime.

Os exames médicos efetuados ao corpo do recém-nascido revelaram uma "grande possibilidade" de que o bebé tivesse morrido devido à desidratação, mas a causa oficial da morte não foi ainda identificada.

Segundo as autoridades, os pais enterraram o filho enrolado num cobertor laranja e dentro de uma caixa de sapatos, que estava embrulhada em fita adesiva e envolta numa bolsa de plástico. O casal cavou um buraco durante a noite, no cemitério de Heaton, em Bolton, no Reino Unido e sepultaram a caixa de sapatos com o corpo do bebé lá dentro.

Cerca de um mês depois da morte do filho, Davies foi a casa da mãe pedir dinheiro e, com o avançar da conversa, a mulher perguntou pelo neto e todas as respostas da filha pareciam soar a mentiras. A mãe de Davies decidiu então chamar a polícia e o casal foi preso no dia um de outubro do ano passado, no próprio apartamento, em Bolton.

A polícia encontrou várias notas escritas num diário que a mãe do bebé admitiu ser seu. "Estou a pensar em abortar. Não quero ir ao hospital. Não quero ficar com a cabeça cheia. É mais fácil de descartar e menos complicado no final. Menos pessoas envolvidas", escreveu Davies numa das notas. "A gravidez está a pôr-me louca", disse.

Mais tarde, a mãe do recém-nascido admitiu ter dado à luz e disse que o casal não tinha dinheiro para alimentá-lo nem para vesti-lo. O julgamento continua.