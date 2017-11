Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Países da UE acordam que todos os estados membros devem ter salário mínimo

Pilar Europeu dos Direitos Sociais foi assinado em Gotemburgo.

Por Lusa | 09:38

A proclamação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, assinada esta sexta-feira em Gotemburgo, na Suécia, reconhece "explicitamente" que todos os países da União Europeia devem ter um sistema de salário mínimo, disse à Lusa o ministro Vieira da Silva.



O texto, que assenta em 20 princípios chave, defende um funcionamento mais justo e eficaz dos mercados de trabalho e dos sistemas de proteção social, nomeadamente ao nível da igualdade de oportunidades, acesso ao mercado de trabalho e proteção social.



Em declarações à Agência Lusa, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, que estará na cimeira com o primeiro-ministro, António Costa, considerou que "este é o momento de confirmação de uma nova fase em que a dimensão social é revalorizada" entre os países da UE.



Como exemplo "fortemente emblemático" da "mudança de página" na UE, o ministro destacou que o texto da proclamação "reconhece explicitamente a necessidade de todos os estados membros disporem de um sistema de salário mínimo".



"Tanto quanto me recordo, é a primeira vez que um texto com esta amplitude afirma que todos os estados membros devem ter sistemas de salários mínimos", sublinhou Vieira da Silva.



Para o ministro, "a afirmação de que deve existir [um sistema de salários mínimos na UE] como instrumento eficaz no combate às desigualdades e promoção do bem-estar e na valorização do trabalho tem relevância por si só".



"É reconhecido de forma mais ou menos unânime que a Europa tem dedicado menos atenção à sua dimensão social do que a outras áreas da nossa vida coletiva e pretende-se, de alguma forma, produzir uma mudança de página", afirmou o governante.



O ministro destacou ainda uma outra "dimensão inovadora" que sairá desta cimeira, que é o princípio de que "não deve existir qualquer tipo de trabalho sem proteção social" e que todos os países "devem ter sistemas eficazes de proteção no desemprego.



No caso de Portugal, Vieira da Silva reconheceu que ainda há passos a dar nesse sentido, afirmando que "nem sempre é garantido em pleno" que a todo o tipo de trabalho está associado um sistema de proteção social. E deu como exemplos as formas atípicas de trabalho ou os falsos recibos verdes ou outras formas que "têm níveis de declaração de rendimentos inferiores aos reais".



"Os passos que estão a ser dados são muito importantes, mas não é de um momento para o outro, com um clique, que afastamos esses problemas", defendeu o ministro.



A Cimeira Social para o Emprego Justo e o Crescimento, que reúne chefes de Estado ou de Governo da UE, parceiros sociais e outras organizações, conta com a presença dos presidentes da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, do Conselho Europeu, Donald Tusk e do Parlamento Europeu, Antonio Tajani.



O Pilar Europeu dos Direitos Sociais é uma iniciativa da Comissão Europeia, anunciada em 09 de setembro de 2015, pelo Presidente Juncker no seu discurso sobre o Estado da União, no qual apresentou a Europa Social como uma prioridade.