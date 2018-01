Papa acusa de calúnia vítimas de pedofilia

Francisco nega que haja provas contra um bispo acusado de proteger padre abusador.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Sobre as provas, Cruz comenta, irónico: "Como se pudesse tirar uma selfie enquanto era abusado!".



PORMENORES

Em defesa da Amazónia

O Papa visitou esta sexta-feira a Amazónia peruana para se encontrar com representantes de povos indígenas e apelar à proteção daquele património natural e dos que nele habitam, "contra a cobiça" económica.



Agenda preenchida

Francisco saudou os fiéis que o aguardavam na Nunciatura Apostólica de Lima e celebrou uma missa para um pequeno grupo de convidados. Chegado do Chile, partiu de seguida para Porto Maldonado, no Norte do Peru, para manter encontros com representantes de povos indígenas da Amazónia.

A visita do Papa ao Chile ficou marcada por protestos violentos contra a pedofilia na Igreja. Na sexta-feira, a revolta ganhou novo alento depois de Francisco, já a caminho do Peru, onde hoje encerra o périplo pelos dois países sul-americanos, ter dito que as acusações de cumplicidade com a pedofilia feitas ao bispo chileno Juan Barros "são somente calúnias"."Não há uma única prova contra ele. Ficou claro?", disse o Papa, incomodado pela pergunta de um jornalista.A revolta com este comentário foi agravada pelo facto de ser proferida pouco depois de o Papa ter pedido perdão em nome da Igreja durante um encontro, na quinta-feira, com chilenos abusados por sacerdotes."Nada mudou. O seu pedido de desculpas foi vazio", afirmou Juan Carlos Cruz, um dos que acusam o bispo Barros de proteger o padre Fernando Karadima, autor comprovado de abusos contra ele e muitos outros menores, nos anos 80 e 90. Cruz diz que o bispo estava presente quando o padre Karadima, na altura mentor de Barros, o beijou e apalpou a ele e a outro rapaz.