Papa casou assistentes de bordo durante voo

Paula Ruiz e Carlos Elorriga foram convidados por Francisco a casar na viagem.

O Papa Francisco realizou esta quinta-feira um casamento a bordo do avião, durante a visita ao Chile.



Paula Ruiz e Carlos Elorriga, os assistentes de bordo do voo, pediram a benção ao Papa Francisco e explicaram que eram casados pelo civil e que nunca tinham casado na igreja devido a um terramoto que afetou o país em 2010.



"Querem que vos case?", respondeu de imediato Francisco segundo o jornal Irish Tomes. O casal não hesitou e respondeu que sim, tendo sido realizada uma cerimónia improvisada com o presidente da companhia aérea a ser o padrinho.



"Tudo é válido. Tudo é oficial", confirmou o porta voz do Vaticano, Greg Burke.