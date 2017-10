Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Papa defende 'status quo' de Jerusalém ao receber patriarca grego ortodoxo no Vaticano

Francisco agradeceu ao patriarca grego ortodoxo pela sua contribuição no recente restauro do túmulo da igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém.

Por Lusa | 12:17

O papa Francisco defendeu esta segunda-feira o "status quo" de Jerusalém, referindo que deve ser uma cidade santa onde todos possam viver em paz, ao receber no Vaticano o patriarca grego ortodoxo Theophilos III de Jerusalém.



"A cidade sagrada, cujo estatuto deve ser defendido e preservado, deve ser um lugar onde todos possam viver juntos em paz, caso contrário, a espiral infinita de sofrimento continuará para todos", declarou o papa na ocasião da audiência com o patriarca Theophilos III.



"Qualquer forma de violência, discriminação ou manifestação de intolerância contra fiéis ou lugares de culto judeus, cristãos ou muçulmanos deve ser firmemente rejeitada", afirmou.



Para Francisco, "a incerteza da situação e a falta de entendimento entre as partes continuam a criar insegurança, restrição dos direitos fundamentais e a fuga de um grande número de pessoas de suas terras".



Durante uma peregrinação a Jerusalém em 2014, o papa também pediu o "acesso livre" a todos os fiéis judeus, muçulmanos e cristãos aos lugares sagrados de Jerusalém e o fim da "violência e das manifestações de intolerância".



Esta segunda-feira, Francisco agradeceu ao patriarca grego ortodoxo pela sua contribuição no recente restauro do túmulo da igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, onde, segundo a tradição cristã, Jesus Cristo foi sepultado.

A igreja está localizada na Cidade Velha de Jerusalém, perto de locais sagrados do judaísmo e do islão, que são o Muro das Lamentações e a Esplanada das Mesquitas.



Francisco também expressou a esperança de que as várias comunidades cristãs que vivem na Terra Santa "continuem a ser reconhecidas como parte integrante da sociedade, como cidadãos e fiéis por direito próprio".



O papa também pediu a essas comunidades que continuem a "avançar para a unidade" e cooperem muito concretamente "para apoiar famílias e jovens cristãos, para que estes não sejam forçados a abandonar suas terras".



A polícia israelita informou esta segunda-feira ter detido 51 palestinianos suspeitos de atos de violência contra as suas forças de segurança num bairro em Jerusalém Oriental, a parte palestina da cidade ocupada e anexada por Israel.



Os 51 palestinianos são acusados de "confrontos e atos de terrorismo" e foram levados para interrogatório antes de serem apresentados a um juiz.



Israel, que vê Jerusalém como a sua capital indivisível, conquistou e anexou Jerusalém Oriental em 1967. A comunidade internacional nunca reconheceu a anexação e considera Jerusalém Oriental como um território ocupado.



Os palestinianos pretendem torná-la a capital do eventual futuro Estado da Palestina.