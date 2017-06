Papa diz que conhecer refugiados dissipa "medos e ideologias erróneas"

Os imigrantes e refugiados são um tema essencial no ministério de Francisco.



A sua primeira viagem dentro das fronteiras italianas foi à ilha de Lampedusa, símbolo do fluxo migratório no Mediterrâneo central e cenário de numerosos naufrágios diante das suas costas nos últimos anos.



Em abril de 2016, o papa visitou os campos de refugiados na ilha grega de Lesbos e regressou ao Vaticano com 12 sírios.



"Na verdade, o encontro pessoal com os refugiados dissipa medos e ideologias erradas e torna-se um fator de crescimento para a humanidade, capaz de criar espaço para sentimentos de abertura e para construir pontes", disse o papa.Os imigrantes e refugiados são um tema essencial no ministério de Francisco.A sua primeira viagem dentro das fronteiras italianas foi à ilha de Lampedusa, símbolo do fluxo migratório no Mediterrâneo central e cenário de numerosos naufrágios diante das suas costas nos últimos anos.Em abril de 2016, o papa visitou os campos de refugiados na ilha grega de Lesbos e regressou ao Vaticano com 12 sírios.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O papa Francisco afirmou este domingo, durante a oração dominical do Angelus, que conhecer pessoalmente os refugiados "dissipa medos e ideologias erróneas", lembrando o Dia Mundial dos Refugiados, que se celebra na terça-feira."A atenção concreta é dirigida às mulheres, homens e crianças que escapam de conflitos, da violência e perseguições. Recordemos com a oração quem perdeu a vida no mar ou nas extenuantes viagens por terra", disse o papa aos fiéis que estavam na praça de São Pedro.Segundo Francisco, as histórias de dor e de esperança dos refugiados "podem converter-se em oportunidades de encontro fraternal e de verdadeiro conhecimento recíproco".