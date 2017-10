Papa envia mensagem às vítimas dos incêndios em Portugal

Mensagem enviada ao presidente da Conferência Episcopal Portuguesa sublinha as «dramáticas consequências» da tragédia.

O Papa Francisco enviou esta quarta-feira uma mensagem de solidariedade às vítimas dos incêndios que atingiram Portugal nos últimos dias.



Na carta enviada ao presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Manuel Clemente, o membro máximo da Igreja mostra o seu pesar pelas "dramáticas consequências" e dá uma palavra de ânimo às "instituições e pessoas de boa vontade" para prestarem ajuda "nestes momentos dificeis".



"O Santo Padre assegura sufrágios pelo eterno descanso dos falecidos e eleva preces ao Senhor pedindo que console os atingidos pela tragédia nos seus afetos e nos seus bens e inspire em todos sentimentos de esperança e solidariedade para superar a adversidade, ao mesmo tempo que anima a prestarem nestes momentos difíceis uma ajuda eficaz com espírito generoso e fraterno", pode ler-se no documento oficial do Cardeal Pietro Parolin, secretário do Estado do Papa Francisco.