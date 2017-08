Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Papa faz forte apelo a Nicolás Maduro

Santa Sé emite comunicado e apela à suspensão da Assembleia Constituinte na Venezuela.

Por Marco Fonseca Pereira | 01:30

O Vaticano expressou esta sexta-feira sua preocupação e a do Papa Francisco com o "agravamento" da crise política na Venezuela, e fez um forte apelo ao presidente Nicolás Maduro para suspender a Assembleia Constituinte, que tomou ontem posse.



"Em vez de promover a reconciliação e a paz, fomenta um clima de tensão e de confronto, e hipoteca o futuro", lê-se num comunicado da Santa Sé, que assinala ainda que o Papa Francisco "acompanha de perto" a situação e as suas implicações humanitárias, sociais, políticas, económicas. "Inauguramos a Assembleia Nacional Constituinte do povo venezuelano", declarou o decano dos constituintes, Fernando Soto, no início da sessão inaugural do órgão que terá a missão de redigir uma nova Constituição. A ex-chefe da diplomacia venezuelana Delcy Rodriguez foi eleita presidente, e o antigo vice-presidente Aristobulo Isturiz foi eleito primeiro vice–presidente da Assembleia Constituinte.



O órgão, com 545 membros, deverá reunir-se em paralelo com o Parlamento, dominado pela oposição, no mesmo palácio em Caracas, e que poderá ser dissolvido pela Constituinte.



Entretanto, o líder opositor, Antonio Ledezma, presidente da câmara de Caracas, regressou à prisão domiciliária, depois de três dias na prisão militar . Ledezma e Leopoldo López foram detidos novamente na terça-feira, após promoverem protestos contra a Assembleia Constituinte.