Papa Francisco admite deixar Igreja Católica com dois eméritos

Francisco é quase dez anos mais novo do que Bento XVI – que completa 90 anos a 16 de abril de 2017 – e foi eleito pontífice com menos dois anos do que o papa alemão. Bergoglio foi eleito com 76 anos, a 13 de março de 2013, e Ratzinger tinha chegado à liderança da Igreja Católica em 2005, já com 78 anos.Joseph Ratzinger abriu um precedente na liderança da Igreja, ao resignar ao pontificado, em fevereiro de 2013, com 85 anos, mas a poucos dias de completar 86, tornando-se no primeiro papa emérito em mais de cinco séculos. Bento XVI não quis manter-se no governo da Igreja quando sentia fugir-lhe as forças e pretendeu também evitar o que se havia passado com João Paulo II, que num longo período de enfermidade permitiu que alguns cardeais tomassem conta do governo do Vaticano. Embora nunca o tenha dito claramente, Francisco considera que Bento XVI tomou a decisão mais acertada e tenciona seguir-lhe o exemplo. Os mais próximos admitem que aconteça dentro de cinco anos.Ainda ontem, durante a celebração de uma missa, o papa Francisco pediu uma velhice tranquila. "Desde há alguns dias vem-me à mente uma palavra que parece feia: a velhice. A velhice é tranquila e religiosa. Rezem para que a minha seja assim: tranquila, religiosa e fecunda. E também alegre", afirmou na Capela Paulina, no Vaticano, perante 60 cardeais.