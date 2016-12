Papa Francisco agradece a quem ajuda os migrantes

O papa argentino, filho de imigrantes italianos, tem manifestado por diversas vezes a sua preocupação para com aqueles que deixam os respetivos países de origem em busca de uma vida melhor.Uma prova dessa preocupação foi a sua primeira deslocação como papa, a 08 de julho de 2013, à ilha italiana de Lampedusa, que se tornou um símbolo do drama migratório que afeta a Europa e que tem sido cenário frequente de naufrágios de embarcações com migrantes e refugiados a bordo.Em plena crise de refugiados, Francisco tem feitos muitos apelos para o acolhimento destas pessoas."Que se construam pontes e se abatam os muros de separação", defendeu o pontífice em setembro último.

I express my solidarity with migrants around the world and thank all those who help them: welcoming others means welcoming God in person!