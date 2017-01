Papa Francisco apela à união entre cristãos e muçulmanos

"Com este gesto insensato foram violados a sacralidade da vida humana e o respeito devido a uma comunidade em oração e ao lugar de culto que a acolhia", sublinhou ainda o Conselho, que transmitiu a sua "solidariedade plena" para com os muçulmanos canadianos, vítimas deste ato de "violência inaudita".



Por outro lado, o Conselho Pontífice para o Diálogo Inter-religioso manifestou através de um comunicado a sua "tristeza e indignação pelo atentado cruel perpetrado contra os fiéis muçulmanos reunidos em oração no Quebeque num lugar de culto"."Com este gesto insensato foram violados a sacralidade da vida humana e o respeito devido a uma comunidade em oração e ao lugar de culto que a acolhia", sublinhou ainda o Conselho, que transmitiu a sua "solidariedade plena" para com os muçulmanos canadianos, vítimas deste ato de "violência inaudita".

O papa Francisco defendeu esta segunda-feira a "importância" de cristãos e muçulmanos "permanecerem unidos" na oração, na sequência de um ataque a uma mesquita no Quebeque (Canadá), que fez seis mortos e vários feridos.O papa fez este apelo no âmbito de um encontro que manteve com o cardeal canadiano e arcebispo do Quebeque, Gérald Cyprien LaCroix, que por coincidência se encontrava em visita a Roma e que regressou de imediato ao seu país, informou o Vaticano através de um comunicado.O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, enviou a Lacroix em nome do papa um telegrama em que Francisco "condena energicamente este novo ato de violência que gera tanto sofrimento".