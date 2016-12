Papa Francisco recebe camisola da equipa Chapecoense

O que achou desta notícia?







O papa Francisco recebeu uma camisola da Chapecoense com o número 71 após a missa de Natal, no Vaticano. O equipamento tem gravado o número 71 em referência ao total de vítimas do acidente aéreo de 29 de novembro, na Colômbia.O equipamento foi oferecido pela redação brasileira da Rádio Vaticano em agradecimento à homenagem feita pelo papa um dia após a tragédia.O Sumo Pontífice, após receber a camisola, voltou a enviar uma mensagem especial à população de Chapecó.