Papa Francisco visitou de surpresa centro médico para pobres montado no Vaticano

Santo Padre agradeceu o trabalho que os voluntários fazem no local.

Por Lusa | 21:56

O papa Francisco surpreendeu hoje os utentes de um centro médico destinado aos pobres de Roma, fazendo uma curta visita e agradecendo o trabalho que os voluntários fazem na estrutura montada na Praça de São Pedro.



Ali, pessoas que não podem pagar consultas recebem assistência médica gratuita. O centro foi montado no âmbito da Jornada Mundial dos Pobres, que este ano se realiza pela primeira vez.



"Não amemos com palavras, mas com atos" é o mote da iniciativa.



Francisco cumprimentou médicos e pacientes e atraiu a atenção dos turistas que passeavam pela praça central do Vaticano.