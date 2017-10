Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Papa pede que sejam denunciadas violações dos direitos dos trabalhadores

Por Lusa | 03.10.17

O papa Francisco pediu que sejam denunciadas as situações de violação dos direitos dos trabalhadores numa mensagem de vídeo publicada esta terça-feira.



"Devemos recordar sempre a dignidade e os direitos dos trabalhadores, denunciar as situações em que se violam esse direitos e ajudar quem contribui para um autêntico progresso do homem e da sociedade", refere Francisco na mensagem publicada na iniciativa "vídeo do papa" que o pontífice realiza todos os meses desde janeiro de 2016 para abordar um tema em concreto.



Na edição deste mês da iniciativa lançada pela Rede Mundial de Oração, Francisco pede para que se reze "por um mundo de trabalho que assegure o respeito e a proteção dos direitos dos trabalhadores".



O papa pede ainda que seja dado aos desempregados a oportunidade de contribuir para a construção de um bem comum.